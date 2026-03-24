Набиуллина рассказала о возврате 5,3 триллиона рублей инвесторов из депозитариев ЕС

Набиуллина: с 2022 года разблокировали активы инвесторов на 5,3 трлн рублей

С 2022 года российские власти смогли разблокировать активы инвесторов на 5,3 триллиона рублей и вывести из-под санкционных рисков еще 6,7 триллиона. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, сообщили «Ведомости» .

По словам Набиуллиной, только в 2025 году инвесторам вернули более 400 миллиардов рублей. Меры регулятора и Минфина, подчеркнула она, помогают восстановить справедливость, а деньги не лежат «мертвым грузом».

По ее словам, это также повышает доверие для новых вложений в экономику.

В феврале правительственная комиссия получила заявки брокеров на обмен заблокированных иностранных бумаг — они находятся в стадии проработки.

В конце 2025 года «Т-инвестиции» и БКС начали сбор заявок клиентов на участие в обмене. Процесс может занять до года, разрешений от западных регуляторов пока нет.

Ранее Набиуллина также выступала против резкого снижения ключевой ставки, предупреждая о риске гиперинфляции.