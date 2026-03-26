Набиуллина раскритиковала идею широкой раздачи денег россиянам

Широкая раздача денег населению неизбежно разгонит инфляцию, а экономику за счет карманов граждан развивать нельзя. С таким заявлением выступила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет за 2025 год.

«У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались», — привело ее выступление РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, попытка «широким жестом» раздать «дешевые деньги» обернется ускорением роста цен.

«Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан», — напомнила глава регулятора.

Ключевое условие экономического роста — эффективность, отметила Набиуллина. При дефиците рабочей силы развиваться можно только за счет повышения производительности труда.

