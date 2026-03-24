Набиуллина оценила влияние роста НДС на инфляцию

Влияние повышения НДС в России на рост цен оказалось ограниченным. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, сообщил РБК .

По ее словам, всех беспокоило, как увеличение ставки НДС и другие налоговые изменения скажутся на ценах и обернутся ли новым витком инфляции.

«Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе и феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть больше 1 п. п., а также отметила, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия оказались бы куда более ощутимыми.

Ранее стало известно, что Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты. Решение приняли на фоне введенных против России санкций.