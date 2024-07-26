Набиуллина объявила о циклическом перегреве экономики

Российская экономика в первом полугодии столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости» .

Она напомнила, что в последний раз перегрев такого уровня фиксировали в 2008 году, когда был экономический кризис. По ее словам, экономический спад тогда возник из-за внешних факторов.

Набиуллина объяснила, что перегревом экономики считается состояние, когда объем выпуска превышает потенциальный ВВП. Она добавила, что главным показателем этого явления является инфляция.

Ранее глава Центробанка допустила возможность того, что ключевую ставку снова повысят. Она объяснила, что регулятор будет долго удерживать этот показатель на высоком уровне.