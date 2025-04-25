Набиуллина назвала минимальным прямое влияние тарифов США на экономику России

Объем российского экспорта в США минимален, поэтому прямого влияния тарифной политики американской администрации на экономику России нет. Но косвенные последствия в виде охлаждения всей мировой торговли повысили риски базового прогноза. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина .

Она пояснила, что повышение тарифов может привести к снижению мировых цен на сырьевые товары, что для России повышает риск дальнейшего роста инфляции.

«Объем российского экспорта в США незначителен, и необходимости в стимулировании внутреннего спроса взамен выпадающего внешнего в этих условиях нет. Так что для нас это влияние прямое, оно минимальное. Для нас влияние тарифов проявляется более косвенно», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что в новых условиях регулятор пересмотрел свой базовый прогноз, который предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5−21,5% в 2025 году и 13,0−14,0% в 2026 году.

Совет директоров Банка России на прошедшем в пятницу, 25 апреля, заседании оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что инфляция начала снижаться, но пока остается на высоком уровне, а значит, жесткость денежно-кредитной политики останется без изменений