Набиуллина назвала бессмыслицей страх перед заморозкой вкладов россиян

Заморозки банковских вкладов россиян не будет, а кредитные организации продолжат выполнять свои обязательства по выплате процентов перед клиентами. С таким заявлением в Госдуме выступила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов.

Она пояснила, что распространение подобных слухов связано с повышенными процентными ставками по депозитам.

«Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — привело слова Набиуллиной РИА «Новости».

Глава Центробанка подчеркнула, что в финансовом секторе даже не рассматривают сценарий, при котором вкладчики начнут массово забирать деньги из банков после снижения ставок, чем подстегнут инфляцию. Набиуллина пояснила, что такой сценарий не имеет под собой никакого основания.

В ходе выступления в нижней палате российского парламента глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 году при условии, если перед российской экономикой не появятся новые риски. Она напомнила, что перед регулятором стоит задача снижения инфляции до 4,5−5% и дальнейшая стабилизация на уровне 4% в год. Этого можно достичь только при условиях жесткой денежно-кредитной политики.