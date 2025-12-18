На Западе рискуют потерять 127 млрд долларов активов в России

Россия может конфисковать западные активы на сумму до 127 миллиардов долларов, если ее собственные средства используют для помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times .

В частности, речь идет о дочерних предприятиях европейских компаний, в том числе крупных банков, таких как Raiffeisen и UniCredit. Только в прошлом году иностранные компании заработали в России 19,5 миллиарда долларов, но не могут их вывести из-за запрета на выплату дивидендов.

Также в зоне риска — западные инвесторы, вложившиеся в российские акции и другие ценные бумаги. При этом Россия, в отличие от Европы, сможет конфисковать активы достаточно быстро, если это понадобится.

Ранее Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы против европейского депозитария Euroclear, требуя возместить убытки — более 18 триллионов рублей.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что Банк России выиграет суд и вернет замороженные активы.