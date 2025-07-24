Представители Wildberries указали на популизм идеи запретить ПВЗ в жилых домах

Представители компании Wildberries&Russ назвали популизмом идею запретить открывать пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов. Об этом сообщил News.ru .

В компании подчеркнули, что ПВЗ обеспечивают миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, а при их закрытии исчезнет возможность покупать все необходимое.

«Инициатива сенатора [Олега] Голова поражает воображение во всех отношениях — от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», — заявили в пресс-службе.

Большинство ПВЗ принадлежат предпринимателям, а не маркетплейсам, и в случае реализации идеи их количество сократится, что приведет к лишению занятости миллионов людей, отметили в Wildberries&Russ.