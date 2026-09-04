На ВЭФ-2026 предложили создать федерацию цифровых мощностей Глобального Юга
Глава News Media Holding Денис Арапов на Восточном экономическом форуме предложил странам Глобального Юга объединить вычислительные ресурсы в федеративную сеть.
По его словам, пять глобальных игроков контролируют 70% мощностей ИИ. Создание автономных систем каждым государством займет слишком много времени.
«Модель уезжает к данным, а не данные — к модели», — заявил Арапов на сессии Sputnik.
Он пояснил, что вычисления должны перемещаться к информации внутри страны, чтобы критические сведения не покидали ее территорию. Страны получат пропорциональный доступ к общему фонду ресурсов.
Основой кооперации названы энергетика (преимущество России), редкоземельные металлы и уникальные датасеты. Партнерство с Китаем обеспечит технологическую базу.
«Важно, чтобы нас не могли отключить решением одного поставщика», — подчеркнул спикер.