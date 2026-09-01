На Сахалине восстановят комплекс по переработке морепродуктов

ДРУК вложит более 250 млн рублей в рыбоперерабатывающий комплекс на Сахалине

Комплекс по переработке морепродуктов возобновит работу в Невельске на Сахалине. В восстановление предприятия планируют вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании» (ДРУК).

Производственная мощность комплекса составит около 50–60 тонн продукции в сутки. На первом этапе предприятие сосредоточится на переработке лососевых.

Проект реализуют ДРУК и входящая в ее структуру «Приморская рыболовная компания». Запуск позволит вновь задействовать простаивавшие производственные мощности. Для работы в сезон с сентября по октябрь уже сформировали команду примерно из 80 сотрудников, в том числе около 60 обработчиков рыбы.

Одним из приоритетных направлений для предприятия станет сотрудничество с «Главрыбводом».

ДРУК создали в мае 2024 года для управления перешедшими в государственную собственность активами рыбной отрасли. Сейчас компания объединяет 85 организаций, 51 судно, шесть морских терминалов, 46 участков марикультуры и 58 участков прибрежного рыболовства. Восстановление комплекса в Невельске станет одним из ее проектов по развитию рыбопереработки и производственной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Импорт атлантической сельди в Россию за 16 лет сократился почти в 17 раз — с 395 до 23,4 тысячи тонн. Об этом в июне заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев газете «Ведомости».