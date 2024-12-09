Эксперт Банка России Кашапов рассказал, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025 года

Ключевая ставка является главным инструментом, контролирующим инфляцию, и Центробанк делает все возможное, чтобы ее остановить. Об этом заявил управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов, сообщило «ФедералПресс» .

По его словам, и простые жители России, и представители бизнес-сообщества заинтересованы в том, чтобы снижение ключевой ставки и, соответственно, кредитной произошло как можно быстрее.

Пока, по предварительным прогнозам, инфляцию удастся взять под контроль и начать ее снижать только к лету следующего года. Таким образом, пока существуют все шансы, что к концу 2025 — ключевая ставка начнет снижаться.