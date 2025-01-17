МВФ улучшил прогноз роста экономики России

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России до 1,4% в 2025 году

Международный валютный фонд оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8% и улучшил прогноз по росту в 2025 году до 1,4%. Такие сведения привели в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Судя по новым данным, по итогам 2024 года валовый внутренний продукт страны вырос на 3,8%. В текущем году экономика России вырастет еще на 1,4%. Это показатель на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. Ожидания на 2026 год составили рост на 1,2%.

В декабре эксперты МВФ зафиксировали быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что в 2024 году российская экономика переживала перегрев.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что экономика страны обогнала Германию и другие государства Европы. По его словам, по итогам года рост ВВП России составит 4%.