МВФ призвали объективно оценить последствия санкций

Россия призывает Международный валютный фонд объективно оценить все последствия санкционных ограничений. Об этом в заявлении к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка отметил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы призываем МВФ провести объективную и тщательную оценку воздействия санкций и торговых ограничений на международную валютно-финансовую систему и разработать меры по смягчению последствий», — сказал он.

Силуанов добавил, что в настоящее время российская экономика растет, тогда как мировая находится на критическом этапе.

«Мы наблюдаем риски для финансовой стабильности, ослабление фискальной дисциплины и растущее инфляционное давление», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что отношение внешнего долга России к ВВП снизилось до рекордных 13%.