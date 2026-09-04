МРОТ в России может составить 31 тысячу рублей в 2027 году

В 2027 году минимальный размер оплаты труда в России может составить 31 тысячу рублей. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Она выступила на полях Восточного экономического форума. С 1 января 2026 года размер МРОТ составляет 27 093 рубля.

«Недавно на съезде партии „Единая Россия“ в народную программу вошел посыл, что к 2030 году должен увеличиться размер МРОТ до 35 тысяч рублей», — сказала Дягилева.

По ее словам, в следующем году рост показателя может достигнуть 15%. Размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ в 2,5 раза — до 60 тысяч рублей.