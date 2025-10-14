МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства .

Он отметил, что повышение МРОТ происходит темпами, опережающими инфляцию. По словам главы кабмина, с января 2025 года показатель увеличился более чем на 16,5% и составил свыше 22,4 тысячи рублей.

Мишустин подчеркнул, что в следующем году рост продолжится — МРОТ увеличится более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рублей, что, по его оценке, положительно скажется на уровне жизни около 4,5 миллиона работников.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала «Москве 24», что, если работодатель не поднимает зарплату до уровня МРОТ, его могут оштрафовать по статье КоАП России «Нарушение трудового законодательства». Штраф для должностных лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.