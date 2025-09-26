Юрист Шайдуллина напомнила о штрафе для работодателей, которые не повышают зарплату до уровня МРОТ

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала «Москве24» , что если работодатель не поднимает зарплату до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), его могут оштрафовать по статье КоАП России «Нарушение трудового законодательства».

Штраф для должностных лиц составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. Наказание применяется за каждого сотрудника, чья зарплата ниже МРОТ.

Шайдуллина советует сначала обсудить повышение зарплаты с работодателем. Если реакции не последует, можно пожаловаться в инспекцию труда и прокуратуру.

МРОТ устанавливается на федеральном уровне и распространяется на все организации — коммерческие и бюджетные. Если сотрудник работает неполный рабочий день, зарплата начисляется пропорционально отработанному времени, но с учетом того, что полная ставка соответствует МРОТ.