МРОТ предложили поднять для компенсации инфляции. Россиянам объяснили новую инициативу Госдумы | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 00:29 МРОТ предложили поднять для компенсации инфляции. Россиянам объяснили новую инициативу Госдумы Экономист Кульбака: МРОТ поднимут, чтобы компенсировать высокую инфляцию Freepik

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МРОТ в России предлагают поднять до 30 тысяч рублей с нынешних 19 тысяч. Во что это выльется и для чего поднимают минимальный размер оплаты труда, на стриме 360.ru с Еленой Кононовой рассказал экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что в России необходимо пересмотреть политику в отношении доходов населения. По их мнению, увеличение МРОТ обеспечит приемлемый уровень жизни для россиян.

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МРОТ влияет на огромное количество выплат и штрафов, которые тоже под него «подверстаны», отметил Николай Кульбака в беседе с корреспондентом 360.ru. Но в целом в России очень мало людей, чья зарплата непосредственно зависит от МРОТ.

«Надо понимать, что у нас сейчас в принципе идет очень неплохая инфляция на уровне от 7 до 15%. Это приводит к тому, что МРОТ придется поднимать. Он поднимается не столько для того, чтобы поднять уровень жизни людей, а столько для того, чтобы компенсировать тот уровень инфляции, который за последние годы был», — отметил Кульбака.

В середине апреля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею приравнять минимальную зарплату к МРОТ.