Москвичи начали массово скупать водонагреватели перед отключением горячей воды

Спрос на водонагреватели в Москве в мае вырос на 45% год к году

Жители Москвы начали заранее готовиться к сезону отключений горячей воды. В мае спрос на водонагреватели в столице вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плановые отключения горячей воды стартовали в городе в середине текущего месяца, однако рост спроса начался еще в апреле. В мае число заказов водонагревателей увеличилось на 47% год к году. Покупатели чаще выбирали компактные проточные модели для кухни и ванной.

Одновременно москвичи стали реже обращаться за установкой мощных бойлеров. С начала года трафик на сайты компаний, которые занимаются продажей и монтажом такой техники, сократился почти на 30%.

На спрос повлияли не только коммунальные ограничения, но и резкие перепады температуры. Как выяснили аналитики МегаФона на основе данных сервиса по аналитике маркетплейсов, пик продаж водонагревателей пришелся на 5–8 мая — еще до начала плановых отключений.

Вторая волна спроса возникла на фоне майской жары. С 17 по 22 мая в Москве резко выросли продажи вентиляторов, особенно настольных и ручных моделей. В целом за месяц москвичи купили на 60% больше вентиляторов, чем годом ранее.

После похолодания и гроз спрос сместился в сторону обогревателей. Продажи конвекторов в мае выросли более чем вдвое, а в апреле — более чем втрое по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

При этом классические масляные и инфракрасные обогреватели в апреле покупали на 41% чаще, однако по итогам января—мая их продажи оказались на 10% ниже прошлогоднего уровня.

Ранее в Москве и Подмосковье опубликовали графики отключения горячей воды..