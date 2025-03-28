Москва стала лидером по снижению годовой инфляции в феврале

Центробанк: годовая инфляция в Москве снизилась до 9,3% в феврале

Уровень годовой инфляции в Москве в феврале снизился до 9,3% после январского показателя в 9,87%. Это самое низкое значение в Центральном федеральном округе (9,92%) и по России в целом (10,06%). Об этом в комментарии 360.ru сообщила пресс-служба Центробанка.

Снижение инфляции в столице регулятор объяснил расширением списка ряда товаров и услуг, укреплением рубля, а также высокой конкуренцией среди продавцов, предложивших скидки на ряд непродовольственных товаров.

Февральский рост цен на продукты питания в Москве замедлился до уровня в 8,6% (в январе этот показатель составил 9,12%). Причиной стало расширение объема импортных поставок, чья продукция стала дешевле после укрепления национальной валюты. В частности, сладкий перец начал дешеветь после роста цен в январе. Также в магазины начал поступать урожай тепличных овощей.

Цены на непродовольственные товары в столице во втором зимнем месяце замедлились до 4,71% после прироста в 5,52% в январе. На этот фактор также повлияло укрепление рубля, повлекшее снижение цен на импортные поставки одежды, обуви и косметики.

Кроме того, из-за высокой конкуренции продавцы предложили покупателям скидки. В результате снизились цены на кроссовки, мужские брюки и джинсы, подешевели гели для душа и дезодоранты, а стоимость мужской и женской зимней обуви, туалетной воды и кремов для лица стала расти медленнее.

Регулятор подчеркнул, что в целом по России уровень годовой инфляции остался выше заявленной цели. Основную долю внесли продукты питания, которые продолжили дорожать. Цены на продовольственные товары в феврале остались без изменений.

Совет директоров Центробанка на прошедшем на минувшей неделе заседании в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В пресс-службе регулятора заявили, что уровень годовой инфляции остался выше прогноза и для достижения цели необходимо сохранить жесткие меры денежно-кредитной политики.