Московская биржа с сентября увеличит время работы на один час

Московская биржа с сентября 2026 года планирует начинать работу на час раньше, что увеличит время основной сессии. Об этом сообщили на сайте Мосбиржи.

«С 14 сентября 2026 года основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов Московской биржи будет начинаться в 09:00. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на один час и составит 10 часов», — указали в сообщении.

Торги в выходные будут по-прежнему проводиться с 09:50 до 19:00, отметили на сайте.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Борис Блохин на семинаре «Медиадни» Мосбиржи подчеркнул, что перенос времени позволит синхронизировать режим работы разных рынков и расширить круг участников торгов в утренние часы. Особенно это актуально для клиентов из Сибири и Дальнего Востока.

В середине июня Канада внесла в санкционный список Мосбиржу и еще три крупнейшие торговые площадки России. В реестр также включили семь человек и 34 юридических лица.