Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет
Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала парламентариев ускорить принятие решения о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, которые учатся, но не работают. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад уполномоченной.
«На практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека», — заявила Москалькова.
Проект разработало Министерство юстиции, а омбудсмен предложила ускорить его внесение в Госдуму.
Ранее Федеральная служба судебных приставов обратилась к россиянам перед Днем святого Валентина. Сотрудники ведомства опубликовали шуточный ролик, в котором девушка пошла на свидание с молодым человеком и только потом узнала, что у него есть задолженности по алиментам.
В службе призвали проверять возлюбленных на долги через банк данных исполнительных производств.