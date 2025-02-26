Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала парламентариев ускорить принятие решения о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, которые учатся, но не работают. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад уполномоченной.

«На практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека», — заявила Москалькова.

Проект разработало Министерство юстиции, а омбудсмен предложила ускорить его внесение в Госдуму.

Ранее Федеральная служба судебных приставов обратилась к россиянам перед Днем святого Валентина. Сотрудники ведомства опубликовали шуточный ролик, в котором девушка пошла на свидание с молодым человеком и только потом узнала, что у него есть задолженности по алиментам.

В службе призвали проверять возлюбленных на долги через банк данных исполнительных производств.