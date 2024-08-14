Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке

Руководство Московской биржи объявило о приостановке торгов на фондовом рынке с 16:18 в среду, 14 августа. В пресс-службе площадки заявили, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

Причины приостановки на Мосбирже не раскрыли. По данным газеты «Ведомости», за несколько минут до приостановки торгов котировки акций на площадке прекратили отображаться.

На момент написания материала показатели стоимости ценных бумаг на сайте биржи снова доступны. Торги должны возобновить в 17:30.

Московская биржа вместе с Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием пополнили санкционный список Минфина США 12 июня. После этого торговая площадка приостановила все сделки с использованием доллара и евро.

В начале августа правительство США продлило разрешение на завершение операций по контрактам и долговым обязательствам, связанных с российскими площадками до 12 октября и на этот же срок сохранило право на конвертацию валют.