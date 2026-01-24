Миронов потребовал списать образовательные кредиты молодым специалистам

«Предлагаю запустить программу списания образовательных кредитов за счет государства для выпускников вузов, проработавших в России не менее пяти лет после окончания обучения», — прокомментировал Миронов.

Он отметил, что система образовательного кредитования в России активно развивалась в течение последних семи лет. В 2007–2010 годах правительство начало эксперимент, а полноценно система заработала в 2020 году с введением фиксированной льготной ставки с господдержкой до 3% годовых.

Поначалу образовательные кредиты не были популярны, но с ростом стоимости обучения они стали основным способом финансирования высшего образования. По данным Минобрнауки, к концу 2024 года студенты оформили около 215 тысяч кредитных договоров, а общий объем их задолженности достиг 60,5 миллиарда рублей.

«К огромному сожалению, без кредитной кабалы высшее образование многие молодые люди получить не могут. Вузы отсеивают талантливую молодежь без денег: на „бюджет“ поступить крайне сложно, а оплатить учебу за счет собственных денег может далеко не каждая семья. Люди вынуждены идти в банк, а после окончания вуза это усложняет карьерный старт молодого специалиста», — отметил парламентарий.

Период возврата денег совпадает с поиском первой работы и адаптацией в новой роли. Когда доходы невелики, а расходы значительны. Одна только ипотека или аренда жилья отнимают большую часть зарплаты. Чтобы поддержать молодых специалистов, партия «Справедливая Россия» обратилась к правительству с предложением внедрить механизм списания долгов по образовательным кредитам.

Ранее Миронов предложил отменить ЕГЭ. Политик отметил, что нагрузка в школах растет, при этом падает качество подготовки. Школьники концентрируются не на получении знаний, а на подготовке к экзаменам.