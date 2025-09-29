Материнский капитал на второго ребенка в России вырастет

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тысячи рублей для тех семей, где не получали выплату за первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

С 1 февраля 2026 года в России социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции, которая прогнозируется в 6,8%. Это приведет к увеличению материнского капитала. Семьи, у которых нет маткапитала на первого ребенка, смогут получить 974,1 тысячи рублей за второго. А для тех, кто уже воспользовался маткапиталом на первенца, сумма составит 737,2 тысячи рублей за второго ребенка.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей. Также вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам — до 955,8 тысячи рублей. Для работающих граждан пособие по уходу за ребенком до 1,5 года достигнет 83 тысяч рублей в месяц.

На пенсии, пособия и социальную поддержку в следующем году потратят более 18,7 триллиона рублей, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит обновленный законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала. Планируется существенно повысить выплаты: за второго ребенка до одного миллиона рублей, за третьего — до 1,5 миллиона рублей.