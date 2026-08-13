Минсельхоз озвучил условия для снятия ограничений на импорт товаров из Армении

Импорт продукции из Армении в Россию вернется на прежний уровень при условии соблюдения правил и создании четкого алгоритма для безопасной отгрузки товаров. На это указала глава Минсельхоза Оксана Лут на встрече с министром экономики республики Геворгом Папояном.

В министерстве подчеркнули, что важнейшим условием для возобновления ввоза товаров является обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции. Это подразумевает, что производители Армении используют собственное сырье, контролируют пестициды, а поставки хорошо прослеживаются.

Лут обратила внимание, что Россия выступает за строгое соблюдение армянскими производителями ветеринарных и фитосанитарных стандартов ЕАЭС.

Действующие сейчас ограничения затрагивают импорт ряда видов сельхозпродукции, в том числе томатов, огурцов, перца, некоторых ягод и фруктов.