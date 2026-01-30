Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества до 10 тысяч рублей

Минюст: при долге до 10 тысяч рублей приставам могут запретить арест имущества

Минюст России предложил увеличить сумму задолженности, при которой судебные приставы могут накладывать арест на имущество должника, с трех до 10 тысяч рублей. Инициативу изложили в законопроекте , который разработало ведомство.

По действующим правилам приставы могут арестовывать имущество при долге свыше трех тысяч рублей. В пояснительной записке ведомство указало, что порог необходимо увеличить с учетом инфляции.

Законопроект предполагает, что арест смогут накладывать только в пределах суммы задолженности, необходимой для исполнения требований исполнительного документа.

В Минфине заявили, что такой порядок снизит риск чрезмерных ограничений при небольшой задолженности — например, блокировки всех средств на счетах или запрета регистрационных действий в отношении всего имущества. Это поможет соблюсти баланс прав взыскателя и должника.

Кроме того, авторы инициативы предложили изменить порядок получения приставами данных о счетах должника. Они предположили, что сначала информацию необходимо будет запрашивать у налоговых органов, а при необходимости направлять запросы в банки и другие кредитные организации.

По данным Федерального портала проектов нормативных правовых актов, документ направили на общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщили, что более полумиллиона должников в России объявили банкротами в 2025 году. Сейчас их общее число превысило 2,2 миллиона человек.