Министр труда назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Самые высокие зарплаты для рабочих профессий работодатели предлагают сварщикам, экскаваторщикам и монтажникам металлоконструкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Министр отметил, что на уровень заработка влияет смена сезонов, однако в целом рабочие специальности устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Например, сейчас в этом списке шесть из десяти профессий — рабочие.

В среднем сварщикам предлагают 160 тысяч рублей, но опытный специалист, умеющий выполнять высокотехнологичную сварку, может получать до 400 тысяч.

Также в перечень высокооплачиваемых профессий входят врачи-стоматологи, программисты и инженеры, владеющие цифровыми компетенциями.

Ранее Мострансавто выплатило водителям автобусов более 19 миллионов рублей, а слесарям — более двух миллионов рублей с начала 2026 года при трудоустройстве.