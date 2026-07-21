Мострансавто выплатило водителям и слесарям более 21 млн рублей с начала года

Крупнейший автобусный перевозчик Московской области, Мострансавто, выплатил водителям автобусов более 19 миллионов рублей, а слесарям — более двух миллионов рублей с начала 2026 года при трудоустройстве.

При первом трудоустройстве или возвращении в компанию после перерыва более года Мострансавто предлагает финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. Компания гарантирует стабильную заработную плату и расширенный социальный пакет как опытным сотрудникам, так и новичкам.

Больше всего представителей этих профессий трудоустроено в МАП № 11 в Балашихе — 176 человек. Далее следует МАП № 3 в Домодедово, где сотрудниками Мострансавто стали 147 водителей и слесарей. На третьем месте — МАП № 10 в Королеве, где рабочие места получили 134 человека.

Для мужчин и женщин от 21 года, претендующих на должность водителя автобуса, предусмотрено бесплатное переобучение на категорию D с выплатой стипендии в размере 27 093 рублей. Иногородним соискателям предоставляется бесплатное корпоративное общежитие или ежемесячная компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей. Водителям из отдаленных регионов дважды в год компенсируют расходы на дорогу домой до 10 тысяч рублей.

В компании действует программа «Приведи друга», по которой предусмотрена премия от 15 тысяч рублей за рекомендацию кандидатов. Водители автобусов отправляются в отпуск продолжительностью до 42 дней, получают бесплатную форменную одежду и проходят регулярные медицинские осмотры за счет предприятия. Родителям предоставляются путевки в детские оздоровительные лагеря, а у работников предпенсионного и пенсионного возраста есть возможность отдохнуть в санаториях Кавказа, Краснодарского края и Подмосковья.

Все актуальные предложения о работе по филиалам, расположенным в различных округах Московской области, опубликованы на официальном сайте предприятия в разделе «Вакансии». Для связи можно использовать короткий номер *1795 или мобильный телефон +7 (903) 161-92-91. Также доступна оперативная связь через специального Telegram-бота.