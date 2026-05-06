Минфин возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 8 мая

После двухмесячного перерыва Министерство финансов России возобновит операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Как сообщила пресс-служба ведомства, с 8 мая по 4 июня на закупку направят 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда рублей ежедневно.

В министерстве подчеркнули, что в объеме выделенных на сделки средств учли дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета за май, а также подсчитали объем непроводимых операций с валютой и золотом в марте и апреле.

Во втором весеннем месяце, добавили в Минфине, объем дополнительных доходов от экспорта нефти и газа принес бюджету дополнительные 21 миллиард рублей. Прогноза по майским доходам ведомство не предоставило.

В январе и феврале Министерство финансов России занималось продажей валюты и золота на внутреннем рынке на общую сумму 419 миллиардов рублей. Заявление ведомства укрепило курс рубля. Как сообщил «Интерфакс», китайский юань в ходе торгов опустился с 11,08 рубля до 10,96 рубля после сообщения о возобновлении покупки валюты и золота.

Объявление о возобновлении операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила Министерство финансов сделало в конце апреля. В ведомстве подчеркнули, что решение приняли для обеспечения стабильности отечественной экономики и снижения влияния мирового рынка энергоносителей на финансовую систему.