Эксперт «СберНПФ» Пальшина: до 60 тыс. рублей можно вернуть по программе ПДС за взносы в 2024 году

Граждане России в рамках программы софинансирования могут в течение 10 лет получать до 36 тысяч рублей ежегодно за свои вложения. Доплаты от государства будут перечисляться до 1 августа следующего года. Об этом рассказала исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина в беседе с «Известиями» .

Специалист отметила, что для участия в программе нужно заключить договор с НПФ и пополнить свой счет минимум на две тысячи рублей в год. Люди с разным уровнем дохода имеют различные условия в рамках единой программы софинансирования.

Налоговые преимущества также подразумевает дополнительная программа долгосрочных сбережений (ПДС). По ней в 2024 году можно вернуть до 60 тысяч рублей, а в следующем году — до 88 тысяч рублей, добавила Пальшина.