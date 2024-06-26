Минфин раскрыл объем поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ

Порядка 441 миллиарда рублей поступили в российский бюджет в результате повышения ставки НДФЛ для граждан с доходами более пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

По информации министерства, в 2021 году доходы по этой статье составляли порядка 82,7 миллиарда рублей, а в 2024 году — более 56 миллиардов рублей за первые пять месяцев. Минфин спрогнозировал, что за текущий год поступления составят более 181 миллиарда рублей, сообщили «Известия».

Повышенную ставку НДФЛ ввели в 2021 году. Отчисления передаются в федеральный бюджет, после чего в виде грантов направляются созданному по поручению президента Владимира Путина фонду «Круг добра».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что россияне не смогут уходить от налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Он добавил что за нарушение закона грозит уголовная ответственность.