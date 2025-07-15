Минфин предложил увеличить семьям с детьми вычет по долгосрочным сбережениям

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс. Они предполагают увеличение вычета для семей с детьми по продуктам долгосрочных сбережений. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Налоговый вычет на 400 тысяч рублей планируют увеличить на 100 тысяч рублей для каждого родителя, при условии если деньги пошли на долгосрочные сбережения их детей. В перечень включили негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни и инвестиции в фондовый рынок.

По расчетам Минфина, максимальная сумма вычета для семьи не должна превышать один миллион рублей.

Вычет будут предоставлять каждый налоговый период на весь срок действия с кредитной организацией.

С 1 января 2024 года в России запустили программу долгосрочных сбережений, которая помогает создать семьям финансовую подушку безопасности.

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