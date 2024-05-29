Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний

В России налог на прибыль для IT-компаний могут поднять до 5%. Законопроект об изменениях в налоговой системе предложил Минфин РФ .

С 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли для зачисления в региональные бюджеты не изменится и будет составлять 0%. А ставка налога для зачисления в российский госбюджет составит 5%.

Ранее Минфин предложил ввести вычеты по подоходному налогу (НДФЛ) для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Работодатели смогут применять их при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы.