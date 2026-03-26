Минфин пока не станет дополнительно облагать НДС банковские операции
Сейчас Минфин не планирует дополнительно облагать банковские операции НДС. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, его слова привел «Интерфакс».
По его словам, Минфин внимательно следит за налоговыми изменениями, принятыми в 2025 году.
«На данный момент дополнительные обложения НДС на банковские операции не планируем», — сказал Сазанов.
Замглавы Минфина добавил, что решение о вероятной корректировке условий операций по Системе быстрых платежей рассмотрят осенью.
Центробанк осенью 2025 года выступил против введения НДС на операции с банковскими картами. Регулятор отмечал, что такая мера повлечет за собой подорожание услуг, а также сделает безналичные платежи гораздо менее привлекательными для клиентов. В ЦБ констатировали, что повышение налоговой нагрузки ограничит возможности банков для развития.
