Минфин пока не станет дополнительно облагать НДС банковские операции

Сейчас Минфин не планирует дополнительно облагать банковские операции НДС. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, его слова привел «Интерфакс» .

По его словам, Минфин внимательно следит за налоговыми изменениями, принятыми в 2025 году.

«На данный момент дополнительные обложения НДС на банковские операции не планируем», — сказал Сазанов.

Замглавы Минфина добавил, что решение о вероятной корректировке условий операций по Системе быстрых платежей рассмотрят осенью.

Он добавил, что решение о необходимости корректировки условий операций по Системе быстрых платежей осенью.

Центробанк осенью 2025 года выступил против введения НДС на операции с банковскими картами. Регулятор отмечал, что такая мера повлечет за собой подорожание услуг, а также сделает безналичные платежи гораздо менее привлекательными для клиентов. В ЦБ констатировали, что повышение налоговой нагрузки ограничит возможности банков для развития.

