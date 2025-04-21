Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара

Министерство экономического развития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в текущем году. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем в 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична», — сообщили в ведомстве.

При этом в минэкономэнергии отметили, что допускают высокую волатильность курса. В 2026 году среднегодовой курс доллара составит 100,2 рубля, в 2028 году курс прогнозируется в 106 рублей за доллар.

Снижение мировых цен на нефть из-за тарифов президента США Дональда Трампа не окажет серьезного влияния на российскую экономику и повседневную жизнь граждан, заявил ранее доктор экономических наук Никита Кричевский. Курса доллара может вырасти до 96 рублей.