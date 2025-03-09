Миллион за второго и третьего ребенка стали платить матерям в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении женщинам, родившим второго ребенка в возрасте до 25 лет и третьего — до 28 лет, единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей. Выплаты будут осуществляться в период с 2025 по 2026 год. Указ губернатора распространила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Чтобы получить выплату, молодым матерям необходимо будет прожить в регионе в течение года после рождения ребенка.

«Нам важно обеспечить комфортные условия для растущих семей, содействовать повышению рождаемости и укреплению семьи», — подчеркивается в указе.

Полученные средства можно будет использовать только на определенные цели: улучшение жилищных условий, образование ребенка и компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение.

Ранее Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой о ежемесячной выплате матерям, удостоенным звания «Мать-героиня», в размере 72 400 рублей.

Предполагается, что эта мера поддержки начнёт действовать с 1 января 2025 года и будет ежегодно индексироваться.

Ранее многодетным семьям Подмосковья начали оформлять новую выплату в размере 300 тысяч рублей. Ее можно оформить на региональном портале госуслуг. Средства положены жителям в возрасте 35 лет включительно при рождении третьего или последующих детей. Ребенок должен быть рожден в 2025 году и зарегистрирован в Подмосковье.