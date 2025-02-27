Многодетным семьям Подмосковья начали автоматически оформлять новую выплату

В 2025 году в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева ввели новую выплату многодетным семьям в размере 300 тысяч рублей. Ее можно оформить на региональном портале госуслуг.

Средства положены жителям Подмосковья в возрасте 35 лет включительно при рождении третьего или последующих детей.

«Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития региона напомнили, что для получения 300 тысяч рублей ребенок должен быть рожден в 2025 году и зарегистрирован в Подмосковье.

Если ребенок появился на свет не в Московской области, но был зарегистрирован в региональном ЗАГСе, то мать и отец в течение шести месяцев могут подать заявление на перечисление средств.