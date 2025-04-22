Международный валютный фонд объявил о перезагрузке глобальной экономической системы

Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало на протяжении последних 80 лет, перезагружается. Это открывает миру новую эру, сообщил Международный валютный фонд.

«Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились», — подчеркнули в МВФ.

В организации напомнили о существенном увеличении импортных пошлин, введенных Соединенными Штатами в конце января 2025 года. Они затронули Канаду, Мексику и Китай. Пик пришелся на 2 апреля.

«Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии», — отметили в фонде.

Если тенденция по росту пошлин и сопряженная с этим неопределенность сохранятся, то это может привести к ощутимому замедлению глобального экономического роста, добавили в МВФ.