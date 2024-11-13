Мещанский суд национализировал здание гостиницы «Москва»

Мещанский суд в Москве национализировал здание гостиницы «Москва», в котором находятся пятизвездочная отель Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов в беседе с РБК .

Эксперты оценивают стоимость здания в 5,5-6 миллиардов рублей. Приставы подали иск в апреле, сторона защиты планирует подать апелляционную жалобу.

До этого активы здания принадлежали Хотину. По мнению бизнесмена, требования приставов не основаны на нормах права.

Ранее стало известно, что в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. В прошлом году председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о национализации имущества олигархов с Украины на полуострове. В собственность Крыма перешло более 130 объектов, которые принадлежали «РусЛайн Ко». Компания связана со структурами Гереги.