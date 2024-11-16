Меликов попросил ввести запрет на майнинг в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к федеральному правительству с просьбой запретить майнинг криптовалют в республике. По его словам, ограничения следует снять только тогда, когда стабилизируется ситуация в электросетевом комплексе. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Меликов объяснил, что в последние три года электропотребление в республике увеличилось более чем на четверть. Также в Дагестане фиксируется износ электросетей, подчеркнул он. Глава региона выразил обеспокоенность в связи с майнингом криптовалюты, из-за которого страдает качество и надежность электроснабжения.

«Такая нагрузка — тяжелое испытание для регионального электросетевого комплекса, износ которого превышает среднероссийские показатели», — отметила пресс-служба.

Ранее Министерство энергетики предложило ввести ограничения на майнинг криптовалют в некоторых регионах. В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье планируют запретить работу майнеров в период зимних пиков. Тотальный запрет на майнинг власти могут ввести в кавказских регионах и в Донбассе.