Замглавы Совета безопасности, председатель партии «Едина Россия» Дмитрий Медведев назвал военным бюджет страны на 2026 год. Такое заявление он сделал на встрече с фракцией в Госдуме.

При принятии федерального бюджета на 2026 год важно сохранить финансирование мероприятий народной программы, несмотря на все сложности.

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — процитировало его РИА «Новости».

Также Медведев рассказал, что в России приняли пакет законов, который укрепляет статус участников СВО до окончания боевых действий.

Ранее зампред Совбеза отметил, что успехи России в украинском конфликте и сообщения о полном здравии президента США Дональда Трампа стали плохими новостями для президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.