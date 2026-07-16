Маркетплейсы смогут передавать данные о продавцах в ФНС с 1 октября

С 1 октября маркетплейсы смогут передавать данные о продавцах и договорах с ними в Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

«По новым правилам маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о договоре между площадкой и продавцом, данные о самом партнере, информацию о согласии или отказе партнера на снижение цены товара за его счет, а также сведения об актах сверки взаиморасчетов и документах, связанных с такими актами», – прокомментировал Дмитрий Гусев.

Данные будут передавать исключительно при согласии продавца. Информацию будут направлять в ФНС в электронной форме: в течение двух рабочих дней со дня предоставления согласия и в течение трех рабочих дней при изменении сведений о партнере. Форматы обмена еще предстоит утвердить налоговой службе.

Кроме того, с 1 октября маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи при заключении договора с ними.