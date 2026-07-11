Маркетплейсы обяжут с 1 октября проверять продавцов и владельцев ПВЗ

C 1 октября маркетплейсы начнут проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Маркетплейсы обяжут проверять информацию о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах пунктов выдачи заказов при заключении с ними договора.

У юрлиц будут изучаться наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП. У индивидуальных предпринимателей и самозанятых начнут проверять ФИО, ИНН, ОГРНИП или сведения о применении режима налога на профессиональный доход.

Парламентарий объяснил, что главный смысл новых правил заключается в том, чтобы на маркетплейсах были понятные и проверенные продавцы.

Ранее IT-эксперт Юрий Гизатуллин рассказал, что закон о платформенной экономике сократит число серых схем в бизнесе. По его словам, у честного продавца будет больше шансов конкурировать качеством, а не только самой низкой ценой. Также на витринах маркетплейсов сократится число контрафакта и товаров без понятного происхождения.