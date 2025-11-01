Маркетплейсы ответили на критику Набиуллиной о скидках

Маркетплейсы отреагировали на критику со стороны председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, касающуюся эксклюзивных скидок. Как заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин, площадки готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства», написал РБК . Против регулирования выступил и Александр Васильев, руководитель направления по взаимодействию с госорганами Ozon.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате картами их банков, являются скрытой формой конкурентной борьбы и в целом нечестны.

«Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — заявила она.

Этин в ответ сказал, что компания готова к диалогу. Однако, по его мнению, необходимо регулировать не только маркетплейсы.

«Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, мобильных операторов и систем, которые связаны с мобильными операторами», — подчеркнул он.

По его мнению, каждая группа может предлагать особые условия. Непонятно, почему маркетплейсы не могут использовать эти же возможности для продвижения своих товаров, включая финансовые.

Представитель Ozon сообщил, что в ответ на запросы регуляторов маркетплейс расширяет программу лояльности. Теперь зеленые ценники будут применяться не только к покупкам с картой Ozon-банка, но и к товарам других банков, которые готовы предложить скидку на платформе.

