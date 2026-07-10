IT-эксперт Гизатуллин сообщил, что закон о платформенной экономике изменит работу маркетплейсов

С 1 октября в России начинает действовать закон о платформенной экономике. Как он повлияет на работу маркетплейсов, рассказал IT-эксперт Юрий Гизатуллин в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, маркетплейсы будут работать по более понятным правилам: тщательнее проверять продавцов и товары, не менять резко правила и не блокировать продавцов без оснований. Это значит, что для клиентов станет меньше хаоса и случайных сюрпризов, а также больше прозрачности.

Юрий Гизатуллин подчеркнул, что рынок станет строже к тем, кто раньше использовал серые схемы и демпинг. Для покупателя это означает, что у честного продавца будет больше шансов конкурировать качеством, а не только самой низкой ценой. На витрине должно стать меньше контрафакта и товаров без понятного происхождения.

IT-эксперт также отметил, что резкого скачка цен из-за нового закона не ожидается. Да, у платформ вырастут издержки на ИТ-интеграции, модерацию, проверку продавцов и юридические процессы. Но рынок маркетплейсов слишком конкурентный, чтобы все это можно было просто переложить на покупателя. Скорее всего, мы увидим точечную корректировку цен и более аккуратную политику скидок.