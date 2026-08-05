Максимальный размер больничного достиг почти 7 тысяч рублей в день

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в стране в 2026 году составил 6827,40 рубля. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда.

При расчете специалисты учитывали заработок за два предыдущих календарных года. В Соцфонде уточнили, что размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который составляет сейчас 27 093 рубля.

Расчет показал, что минимальный размер выплаты за один день достиг 873,97 рубля, если в месяце 31 день. При 30 днях этот показатель составил 903,10 рубля.

Ранее Росстат выяснил, что средняя заработная плата в Москве за год поднялась более чем на 15 тысяч рублей. В мае 2026 года этот показатель находился на уровне 183,6 тысячи рублей, а в 2025 году составлял 168,4 тысячи рублей.

При этом средняя месячная зарплата в России в мае этого года достигла 110 216 рублей.