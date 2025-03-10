Максимальный налоговый вычет за оплату лечения вырос до 19,5 тысячи рублей

Максимально доступная сумма, с которой можно получить налоговый вычет за программу лечения, выросла до 150 тысяч рублей, а сам вычет — до 19,5 тысячи. Об этом рассказал 360.ru депутат Госдумы Сергей Леонов.

Чтобы получить его, нужно обратиться в налоговую инспекцию или подать заявление через приложение ФНС, прикрепив рецепты и отсканированные копии чеков, если речь идет о покупке лекарств, или справку об оплате медицинских услуг.

«Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Сделать это можно только в течение трех лет», — подчеркнул он.

Если пройденное лечение относится к дорогостоящим — например, ЭКО или ортопедическое лечение дефектов зубов, — вернуть 13% можно будет вне зависимости от итоговой стоимости.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о новых лимитах налоговых вычетов, введенных в 2025 году. Например, по ипотечным процентам налогоплательщик сможет вернуть больше миллиона рублей.