Максимальные ставки по вкладам в топ-20 банков достигли 19%

Максимальная ставка по вкладам среди предложений двадцати крупнейших российских банков достигла 19% годовых. Об этом сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги» .

По состоянию на 24 августа максимальную доходность предлагает трехмесячный вклад. Минимальная ставка среди топ-20 составляет 7% — по трехлетнему депозиту.

Индекс вкладов маркетплейса показывает, что за месяц после заседания ЦБ средние ставки по коротким депозитам сроком до полутора лет растут. Банки при этом снижают проценты по вкладам от двух лет и более.

С 24 июля по 24 августа семь банков из топ-20 повысили ставки по трехмесячным вкладам, восемь — по полугодовым. Отдельные кредитные организации подняли доходность на величину до 5,5 процентного пункта. В то же время пять банков снизили ставки по длинным депозитам.

В июле Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.