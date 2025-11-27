Максимально возможная пенсия у самозанятых россиян может превышать 45 тысяч рублей

«Абзац»: самозанятые могут получать пенсию до 48 тысяч, но при ряде условий

Самозанятые могут получать пенсию до 48 тысяч рублей, но только если выполняют определенные условия. Об этом рассказал «Абзацу» экономический аналитик Денис Миролюбов.

По его словам, самозанятые могут платить взносы в Социальный фонд только добровольно. Без официального трудоустройства они не получают пенсионные баллы.

Таким образом, не выполняя этих условий, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию с региональной надбавкой, в общей сложности — около прожиточного минимума, подчеркнул экономист.

А для максимальной пенсии самозанятым необходимо перечислять в Соцфонд 473 тысячи рублей в год.

Ранее о рисках нищей старости самозанятых, работающих на компании, предупредили в Госдуме. По словам депутата Светланы Бессараб, такие работники теряют право на пенсионные накопления и пособия по временной нетрудоспособности.