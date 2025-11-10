Максимальная сумма больничных в России увеличится на 1200 рублей в день

Россияне смогут получать до 6827,4 рубля за день больничного в 2026 году. В последующие два года максимальная сумма тоже увеличится, сообщила пресс-служба Соцфонда.

Повышение выплат предусмотрено в проекте бюджета СФР и связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. В 2026 году эта сумма повысится на 1200 рублей, с 5673,97 до 6827,4 рубля, еще через год до 7860,27 рубля, затем — до 8489,04 рубля.

Заболевшему сотруднику не придется нести на работу бумажный больничный лист, от него отказались еще в 2021 году. СФР узнает об открытии больничного напрямую от поликлиники и сам соберет информацию для назначения пособия, в том числе через систему «Социальный электронный документооборот». Оповещения обо всех этапах отобразятся на «Госуслугах».

Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов предупредил, что за открытый обманным путем больничный придется вернуть выплаты. Формально эти деньги считаются государственными.